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Вступил в силу приговор врачу ВСУ, призывавшему чинить расправу над русскими бойцами

Вступил в силу приговор врачу ВСУ, призывавшему чинить расправу над русскими бойцами

Геннадий Друзенко* не стал подавать жалобу.Украинский командир добровольческого мобильного госпиталя Геннадий Друзенко*, которому Басманный суд Москвы заочно назначил 5,5 года колонии, не стал обжаловать приговор.

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