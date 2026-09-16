Цивилева: приоритет в обеспечении стабильности должен отдаваться диалогу

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Приоритет в обеспечении стратегической стабильности в мире должен отдаваться диалогу и взаимодействию на уровне всех ведомств, в том числе оборонных.
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