В России впервые появился огромный завод по выпуску автоматических коробок передач — его открыл Haval

Трансмиссии выпускают по полному циклу, и они могут использоваться не только в автомобилях Haval В Тульской области начал работу новый завод Haval по производству автоматических коробок передач.
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