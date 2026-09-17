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В России впервые появился огромный завод по выпуску автоматических коробок передач — его открыл Haval

В России впервые появился огромный завод по выпуску автоматических коробок передач — его открыл Haval

Трансмиссии выпускают по полному циклу, и они могут использоваться не только в автомобилях Haval В Тульской области начал работу новый завод Haval по производству автоматических коробок передач.

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