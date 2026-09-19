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«Три вещи, которые я хочу попробовать в постели»: Ольга Бузова рассекретила бытовые желания вместо романтики

«Три вещи, которые я хочу попробовать в постели»: Ольга Бузова рассекретила бытовые желания вместо романтики

Телеведущая и певица Ольга Бузова обратилась к подписчикам с неожиданным признанием в личном блоге. Она назвала три вещи, которые хотела бы попробовать в постели, однако вместо смелых или романтических экспериментов речь пошла о вполне бытовых желаниях.

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