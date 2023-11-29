Мансардная крыша: история появления, виды, предназначение и оформление

Мансардная крыша – это один из самых интересных видов кровли, которая давно стала целой главой в архитектуре, а не заурядным элемент, призванным защитить строение от пагубного влияния дождей, ветра солнца и мороза.
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