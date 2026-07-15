Невидимая стена: из чего собрана цифровая сеть НАТО на восточном фланге

Немецкая Bild со ссылкой на внутренние документы описала инициативу под условным названием EFDI (Eastern Flank Deterrence Initiative).
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