Девушка погибла в аварии с грузовиком из-за неопытного водителя

Скриншот видео В пригороде Нижнего Тагила на 14-м километре дороги в Висимо-Уткинск, 28-летний водитель автомобиля Mitsubishi, имеющий всего месяц стажа, врезался в грузовик, в результате чего погибла 26-летняя пассажирка.