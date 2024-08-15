Девушка погибла в аварии с грузовиком из-за неопытного водителя

Скриншот видео В пригороде Нижнего Тагила на 14-м километре дороги в Висимо-Уткинск, 28-летний водитель автомобиля Mitsubishi, имеющий всего месяц стажа, врезался в грузовик, в результате чего погибла 26-летняя пассажирка.
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