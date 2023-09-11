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Шишкарев о конгрессе IHF: «Нас попросили не приезжать. Пять стран поставили ультиматум: если Россия приедет, будут бойкотировать»

Об этом сообщил глава ФГР Сергей Шишкарев. «На этой неделе состоится конгресс IHF, у нас было приглашение, планировали отправить гендиректора ФГР (Льва Воронина – Sports.

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