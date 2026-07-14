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Царьград

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Реклама на русском ТВ стала активнее продвигать образ многодетной семьи

Реклама на русском ТВ стала активнее продвигать образ многодетной семьи

В роликах гораздо чаще стал встречаться образ родителей, воспитывающих троих и более детей.В телевизионной рекламе России выросла доля роликов с тремя и более детьми, следует из исследования Mediascope, о котором пишет газета "Ведомости".

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