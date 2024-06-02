Вклад специалистов Центра «Лидер» МЧС России в разминирование баржи отметили в Калининграде

Водолазам Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», выполняющим подъем взрывоопасных предметов с баржи, затопленной у берегов Балтийска во время Великой Отечественной войны, вручили грамоты и благодарственные письма в Правительстве Калининградской области.