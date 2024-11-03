Зрители в Саратове с трудом узнали изменившуюся Елену Яковлеву

Актрису засняли в образе во время спектакля «Другая жизнь». Елена Яковлева Социальные сетиЕлена Яковлева на днях побывала в Саратове, где вместе с Борисом Хвошнянским и Константином Юшкевичем отыграла спектакль «Другая жизнь».