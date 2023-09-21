1. В главном матче дня в Лиге чемпионов «Бавария» победила «Манчестер Юнайтед» – 4:3! Каземиро сделал дубль, Хейлунд забил первый гол в составе «Юнайтед», Кейн реализовал пенальти и отдал голевую, а ужасная ошибка Онана привела к голу Сане.
Ошибка Онана и поражение «МЮ», Беллингем тащит «Реал», СКА прервал серию из 5 поражений, Россия может сыграть с Кенией, Исинбаева удалила пост о вступлении в Putin Team и другие новости
Комментарии
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КузнецовВВ
в Германии проходит чемпионат Европы по велоспорту. вчера прошла гонка с раздельным стартом. неожиданную победу в гонке среди мужчин одержал 19-летний британец Джошуа Тарлинг опередивший признанных звезд бельгийца Ваута Ван Арта, и швейцарца Стефана Кюнга. Кюнг мог опередить победителя, но на последних километрах дистанции не вписался в поворот и финишировал весь в крови и с разломанным шлемом который возможно спас ему жизнь
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4 час.
КузнецовВВ
Марлен Ройссер как и год назад выиграла чемпионат Европы — представительница сборной Швейцарии оказалась самой быстрой в гонке с раздельным стартом среди женщин, проехав 29,8 километра за 35 минут и 53 секунды. Преимущество над соперницами оказалась существенным: Анна Хендерсон из Великобритании проиграла 43 секунды и взяла серебро, а Кристина Швайнбергер из Австрии уступила ещё секунду, но это позволило ей подняться на подиум за бронзовой медалью.
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4 час.
КузнецовВВ
Кокорин забил гол с пенальти в матче Лиги Европы в ворота пражской Спарты. это его первый гол в еврокубках начиная с 2018 года.
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3 час.
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