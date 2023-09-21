Ошибка Онана и поражение «МЮ», Беллингем тащит «Реал», СКА прервал серию из 5 поражений, Россия может сыграть с Кенией, Исинбаева удалила пост о вступлении в Putin Team и другие новости

КузнецовВВ в Германии проходит чемпионат Европы по велоспорту. вчера прошла гонка с раздельным стартом. неожиданную победу в гонке среди мужчин одержал 19-летний британец Джошуа Тарлинг опередивший признанных звезд бельгийца Ваута Ван Арта, и швейцарца Стефана Кюнга. Кюнг мог опередить победителя, но на последних километрах дистанции не вписался в поворот и финишировал весь в крови и с разломанным шлемом который возможно спас ему жизнь

КузнецовВВ Марлен Ройссер как и год назад выиграла чемпионат Европы — представительница сборной Швейцарии оказалась самой быстрой в гонке с раздельным стартом среди женщин, проехав 29,8 километра за 35 минут и 53 секунды. Преимущество над соперницами оказалась существенным: Анна Хендерсон из Великобритании проиграла 43 секунды и взяла серебро, а Кристина Швайнбергер из Австрии уступила ещё секунду, но это позволило ей подняться на подиум за бронзовой медалью.