Новая волна нападений: российские войска атакуют объекты инфраструктуры Украины Ольга ВайленкоНакануне стало известно о новой серии атак со стороны российских Вооруженных сил по критическим объектам инфраструктуры Украины.
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