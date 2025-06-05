«Стрельба по своим: Дружественный огонь в Кабуле»

Случались ли боестолкновения между советскими воинскими подразделениями в Кабуле 27 декабря 1979 года? Были ли случаи стрельбы по своим? Какие «недочеты» имели место в подразделениях, принимавших участие в декабрьской операции 1979 года в Кабуле: у десантников, у бойцов «мусульманского» батальона, у спецгрупп КГБ?.