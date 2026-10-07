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Подмосковный педиатр Ровенская дала советы по составлению завтрака для школьника

Подмосковный педиатр Ровенская дала советы по составлению завтрака для школьника

Осенние утренние трудности с пробуждением и вялость детей после школы часто вызваны не ленью, а неправильным завтраком.

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