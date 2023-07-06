Новосибирские семьи получили выплаты по нацпроекту «Демография»ие семьи получили выплаты по нацпроекту «Демография»

Областной семейный капитал, пособие при рождении ребенка, социальные сервисы – этими и многими другими мерами государственной поддержки, которые предоставляются Правительством региона, пользуются более 100 тысяч семей с детьми Новосибирской области.
Областной семейный капитал, пособие при рождении ребенка, социальные сервисы – этими и многими другими мерами государственной поддержки, которые предоставляются Правительством региона, пользуются более 100 тысяч семей с детьми Новосибирской области.
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