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Новосибирские семьи получили выплаты по нацпроекту «Демография»ие семьи получили выплаты по нацпроекту «Демография»

Новосибирские семьи получили выплаты по нацпроекту «Демография»ие семьи получили выплаты по нацпроекту «Демография»

Областной семейный капитал, пособие при рождении ребенка, социальные сервисы – этими и многими другими мерами государственной поддержки, которые предоставляются Правительством региона, пользуются более 100 тысяч семей с детьми Новосибирской области.

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