На Ямале разрешат использовать маткапитал на реконструкцию таунхаусов

Ямальские депутаты намерены разрешить использование средств материнского капитала для реконструкции домов блокированной застройки — таунхаусов и дуплексов и тем самым привести региональное законодательство в соответствии с федеральным, сообщает пресс-служба Заксобрания округа.
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