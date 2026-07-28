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Аргументы недели

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Власти Ялты зафиксировали массовое обращение граждан за компенсациями

Власти Ялты зафиксировали массовое обращение граждан за компенсациями

Первый заместитель мэра курортного года накануне рассказал о беспрецедентном количестве заявителей. «Огромный наплыв получателей компенсаций за отсутствие света выдержал департамент социальной защиты Ялты 27 июля.

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