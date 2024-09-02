Российские ВКС уничтожили четыре пункта базирования боевиков в Сирии

В результате операции воздушно-космических сил Российской Федерации были уничтожены четыре пункта базирования боевиков в сирийской провинции Хомс, заявил 2 сентября заместитель руководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк на брифинге в Дамаске.
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