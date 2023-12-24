Волшебный горшочек иссяк: как Зеленский пытается выпросить у Запада последнее

Борода все длиннее, пресс-конференции - все короче. В этот раз журналистам на встрече с Зеленским пришлось потерпеть всего два часа - не сравнить с первой встречей в 2019 году, когда 14 часов глава киевского режима кормил бургерами и обещаниями прессу, гоняя по кругу одни и те же вопросы.