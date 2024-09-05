Храм или пустырь: в Краснодаре разгораются споры из-за возможного строительства церкви в Юбилейном микрорайоне

Храм или пустырь: в Краснодаре разгораются споры из-за возможного строительства церкви в Юбилейном микрорайонеЖители Юбилейного в Краснодаре еще не знают, что построят на большом пустыре, который пока что никак не украшает, а только уродует их микрорайон.