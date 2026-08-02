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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ювентус» объявил о переходе Алайбеговича из «Байера». За 18-летнего форварда сборной Боснии могут заплатить 40 млн евро с учетом бонусов

«Ювентус» объявил о трансфере нападающего «Байера» Керима Алайбеговича. Сообщалось , что «бьянконери» заплатят за игрока 33 млн евро, сделка предусматривает 7 млн бонусов.

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