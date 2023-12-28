"Домогатель-злоупотребитель". Сенатор предложил заменить слово "абьюзер" и англицизмы

Необходимо разработать терминологическую систему Сенатор Алексей Пушков предложил сформировать "лингвистический суверенитет", являющийся неотъемлемой частью национального самосознания, пишет "Парламентская газета".
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