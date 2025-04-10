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Фармпром России - новости и события

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Свежие комментарии

  • Наташа Леонтьева
    А что)))) Ируксол - днём с огнём и ранее найти невозможно было, а вот ветеринарный Ируксоветин - что славненько польз...Продажи ветеринар...

«Биннофарм Групп» продолжает активное продвижение на международные рынки

«Биннофарм Групп» продолжает активное продвижение на международные рынки

Компания направила 50 заявок на регистрацию товарных знаков через Всемирную организацию интеллектуальной собственности, что позволит выводить продукцию в 23 страны, включая Китай, государства Юго-Восточной Азии и СНГ.

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