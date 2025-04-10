«Биннофарм Групп» продолжает активное продвижение на международные рынки

Компания направила 50 заявок на регистрацию товарных знаков через Всемирную организацию интеллектуальной собственности, что позволит выводить продукцию в 23 страны, включая Китай, государства Юго-Восточной Азии и СНГ.
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