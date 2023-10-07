У Близнецов будет плодотворный день, а Стрельцам придется проявить упорство

У Близнецов будет плодотворный день, а Стрельцам придется проявить упорствоОвен Непростой день. Задача первостепенной важности – разобраться в отношениях с окружающими, выяснить, кто из них заслуживает вашего доверия.
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