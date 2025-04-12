Тройственный союз лидеров КНР, РФ и США. Реальность или утопия?

Политнавигатор Все мы много раз слышали о том, что Трамп бросил вызов «глубинному государству» и после своей инаугурации взялся делать «Америку снова великой» через борьбу с устоявшимся механизмом американского капитализма и через изменения во внешней политике США.
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