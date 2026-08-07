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Фис о брейдах Алькараса и Коболли: «Пусть оставят их мне»

Артур Фис высказался о том, что Карлос Алькарас и Флавио Коболли после « Уимблдона » скопировали его прическу.

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