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Форвард «Каролины» Пономарев набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ с «Вашингтоном»

Форвард «Каролины» Пономарев набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ с «Вашингтоном»

21-летний нападающий сыграл за «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:2).

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