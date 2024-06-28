Предприниматели могут оценить рынок и создать бизнес-план через сервис на Цифровой платформе МСП.РФ

Сервис «Оценка рынка и расчет бизнес-плана» стал доступен пользователям Цифровой платформы МСП.РФ. Он поможет действующим и будущим предпринимателям проанализировать ситуацию в выбранной сфере и провести бизнес-планирование более чем по 160 видам деятельности.