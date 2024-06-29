NYT: российская армия ежемесячно набирает от 25 до 30 тысяч солдат

Вооруженные силы России ежемесячно набирают от 25 до 30 тысяч новобранцев. Такие цифры пополнения рядов ВС РФ озвучивает со ссылкой на как всегда неназванных западных военных чиновников американская ежедневная газета The New York Times (NYT).