Эксперт: трамвайная остановка в Барнауле, где сбили людей, сделана не по правилам

Amic.ru узнал, как можно решить проблему опасных трамвайных остановок в Барнауле на проспекте Красноармейском Серьезная авария в Барнауле, в которой 11 октября пострадали два человека, вновь обнажила проблему несоответствия нескольких трамвайных остановок на проспекте Красноармейском требованиям безопасности.