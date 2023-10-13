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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Эксперт: трамвайная остановка в Барнауле, где сбили людей, сделана не по правилам

Эксперт: трамвайная остановка в Барнауле, где сбили людей, сделана не по правилам

Amic.ru узнал, как можно решить проблему опасных трамвайных остановок в Барнауле на проспекте Красноармейском Серьезная авария в Барнауле, в которой 11 октября пострадали два человека, вновь обнажила проблему несоответствия нескольких трамвайных остановок на проспекте Красноармейском требованиям безопасности.

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