Подросткам хотят разрешить работу в выходные

Сейчас несовершеннолетних запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни. Но для ребят от 14 до 18 лет, которые поехали трудиться в составе подростковых отрядов в структуре Российских студотрядов, — а таких в 2023 году было больше 21 тысячи, — предлагают сделать исключение.