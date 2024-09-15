Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 044 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Мигров из Бангладеш не возят тоннами..Си Цзиньпин высту...
  • Владимир Балаев
    Спасибо американским товарищам за уточнение и корректировку цели!  Ребята уверовали в свою абсолютную неприкосновенно...Американцы забыли...
  • Модест
    Валя, а ты вдумайся почему этих мастурбеков у нас уже 14 миллионов. А при советской власти они у себя в кишлаках овец...Володин: Законода...

Подросткам хотят разрешить работу в выходные

Подросткам хотят разрешить работу в выходные

Сейчас несовершеннолетних запрещено привлекать к работе в выходные и праздничные дни. Но для ребят от 14 до 18 лет, которые поехали трудиться в составе подростковых отрядов в структуре Российских студотрядов, — а таких в 2023 году было больше 21 тысячи, — предлагают сделать исключение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх