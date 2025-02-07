Турецкий репортер предположил, как изменятся отношения Турции и Германии

Решающее значение имеют для Турции предстоящие выборы в Германии, поскольку определят руководство страны и направление ее политики на ближайшие годы, а также ее внешние отношения, особенно с Анкарой, заявил турецкий репортер журнала Media Pioneer Озан Демиркан 6 фвраля Daily Sabah.
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