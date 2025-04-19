Шнякин о работе на финале ЧМ-2022: «Вероятно, мы видели самый великий матч в истории футбола»

– Ты комментировал финал чемпионата мира. Думаю, что это пик работы любого комментатора и автоматически самый важный матч в карьере? – Дико подфартило собрать коллекцию из трех финалов ЛЕ, финала ЛЧ-2020, финалов ЧЕ-2024 и ЧМ-2022.
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