СМИ: антироссийские санкции Токио создали проблемы для японских рыбаков

Японские рыбаки из города Немуро заявили о разочарованности тем, что они больше не могут вести промысел вблизи Курильских островов, так как Россия не стала согласовывать этот момент с Японией из-за введенных со стороны Токио антироссийских санкций.
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