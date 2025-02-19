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Царьград

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Трагедия на Тасмании: более 150 малых касаток выбросились на берег

Трагедия на Тасмании: более 150 малых касаток выбросились на берег

На острове Тасмания более 150 малых касаток выбросились на северо-западное побережье. 14 из них погибли, сообщают местные экологические службы.

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