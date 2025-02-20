Известны все участники 1/8 Лиги чемпионов: соперники клубов наполовину определены

Клубы сыграли в 1/16 и присоединились к уже ожидающим их восьми командам, вышедшим в 1/8 заранее.Стартовый этап плей-офф Лиги чемпионов, и в 1/8 финала к клубу ПСВ присоединились еще семь команд, среди которых известные европейские гранды.
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