Известны все участники 1/8 Лиги чемпионов: соперники клубов наполовину определены

Клубы сыграли в 1/16 и присоединились к уже ожидающим их восьми командам, вышедшим в 1/8 заранее.Стартовый этап плей-офф Лиги чемпионов, и в 1/8 финала к клубу ПСВ присоединились еще семь команд, среди которых известные европейские гранды.