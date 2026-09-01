iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Шесть колес, полный привод, два лидара и батарея 270 Вт·ч: представлена робокосилка Anthbot R7 с отдельной «рукой» для подрезания краев газона

Шесть колес, полный привод, два лидара и батарея 270 Вт·ч: представлена робокосилка Anthbot R7 с отдельной «рукой» для подрезания краев газона

Одновременно представлены модели Anthbot попроще, но тоже с полным приводом Компания Anthbot представила на выставке IFA новую флагманскую серию роботизированных газонокосилок R7.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым