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Глава МИД Германии выдвинул России новое требование

Глава МИД Германии выдвинул России новое требование

Россия должна считать Германию стабилизирующей силой на европейском континенте. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя алекс кузь
алекс кузь

Германмя явилась и претендует на ресурсы рф.  Германия видит то, как кремль драпирует мавзолей ви ленина и ведет дело к буржуазной колонизации . Буржуазный мир и германский фашизм обрушил в 1941 - 45 гг  только ссср.

Профиль пользователя Александр Денисов
Александр Денисов

Ответ: воисполнее статей послевоенного договора ООН при зарождении в стране входившей в гитлеровскую коалицию фашизма и национализма, страна победившия в ВМИ могут применить силу для предотвращения возникающей угрозы....И все... пусть читают документы и думают...

Профиль пользователя Татьяна Маштакова
Татьяна Маштакова

ТМ  А вот исторические факты говорят о другом: Германия спровоцировала начало двух мировых войн - так что представить Германию стабилизирующей силой на европейском континенте трудно... ведь уже были прецеденты.