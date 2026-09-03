Россия должна считать Германию стабилизирующей силой на европейском континенте. Об этом заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.
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Очередная нацистская тварь очень желает получить очередного пинка или пулю в лоб, совсем, гнида, оборзела.....
Германмя явилась и претендует на ресурсы рф. Германия видит то, как кремль драпирует мавзолей ви ленина и ведет дело к буржуазной колонизации . Буржуазный мир и германский фашизм обрушил в 1941 - 45 гг только ссср.
«Россия должна знать, что Германия является стабилизирующей силой в Европе," Ну да, ну да. Ещё сказал бы, как Трамп, Германия превыше всего! Мечтать не вредно, но опасно.
Ответ: воисполнее статей послевоенного договора ООН при зарождении в стране входившей в гитлеровскую коалицию фашизма и национализма, страна победившия в ВМИ могут применить силу для предотвращения возникающей угрозы....И все... пусть читают документы и думают...
ТМ А вот исторические факты говорят о другом: Германия спровоцировала начало двух мировых войн - так что представить Германию стабилизирующей силой на европейском континенте трудно... ведь уже были прецеденты.
Пошли на хер, недобитки недорезаные.