Прошлись катком по памяти: что будет на месте леса Победы, высаженного неравнодушными гражданами несколько лет назад за 17 микрорайоном Зеленограда в память о погибших осенью 1941-го года? Этого мы пока не знаем, но знаем точно — самого леса может скоро и не быть, как может и не стать родников, расположенных на правом берегу р.