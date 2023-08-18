Рупор Зеленограда

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  • Аleksey Begovoy
    ❗Судя по всему, дорогу прокладывает Автодор, состоящий в основном из армян: один из рабочих мыл старательно кастрюлю ...Прошлись катком п...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
    ага либераст высунулся и как всегда мордеус спрятал, ну ну, далеко один хрен не убежишь, хоть ты и беговой.....Ответ ностальгиру...
  • Аleksey Begovoy
    Либералы — представители идейного и общественно-политического течения, объединяющего сторонников представительного пр...Ответ ностальгиру...

Прошлись катком по памяти

Прошлись катком по памяти

Прошлись катком по памяти: что будет на месте леса Победы, высаженного неравнодушными гражданами несколько лет назад за 17 микрорайоном Зеленограда в память о погибших осенью 1941-го года? Этого мы пока не знаем, но знаем точно — самого леса может скоро и не быть, как может и не стать родников, расположенных на правом берегу р.

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Комментарии
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Аleksey Begovoy
❗Судя по всему, дорогу прокладывает Автодор, состоящий в основном из армян: один из рабочих мыл старательно кастрюлю с помощью Fairy на одном из родников...
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