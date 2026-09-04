Киев находится в панике перед очень скорым поражением. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе пресс-конференции по итогам XXII заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ, передает РИА Новости.