На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве© РИА Новости / Стрингер Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в СБУ на парламентария Максима Бужанского за поздравление украинцев с Днем Победы 9 мая.
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