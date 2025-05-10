Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 152 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Варлам Устрялов
    они не лицедеи, они  - лицемеры.ОБЛОМ на 9 мая: К...
  • Валентин Воробьев
    8 миллионов за 45 минут, извините, это за гранью. Их творчество столько не стоит, а они привыкли и вообще не считают ...ОБЛОМ на 9 мая: К...
  • Юрий Золотарев
    Одну ведьму - украинскую, по имени "Фарион", уже завалили. Другая - "русская", Новодворская - сама придОхла. Остались...«У тебя нет полно...

На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы

На Украине взбесились из-за поздравления с Днем Победы

Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве© РИА Новости / Стрингер Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала заявление в СБУ на парламентария Максима Бужанского за поздравление украинцев с Днем Победы 9 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх