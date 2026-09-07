Уиткофф и Кушнер впервые прибыли в Киев для мирных переговоров

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер впервые прибыли в Киев — до этого их контакты с украинской стороной ограничивались дистанционными форматами, тогда как визиты в Москву уже стали рутиной.
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