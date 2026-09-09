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Владимирские новости

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Григорий Лазарев покинул пост главврача владимирского онкодиспансера

Григорий Лазарев покинул пост главврача владимирского онкодиспансера

Лазарев находился на больничном с 27 мая, его обязанности исполняет Ольга Добрынина. Ранее поиски нового руководителя через hh.

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