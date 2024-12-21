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Al Masirah: массированный авиаудар был нанесен по йеменской столице Сане

Массированный авиаудар был нанесен по йеменской столице Сане. Об этом сообщает канал Al Masirah.По информации гостелерадиокомпании Kan, атаку осуществила так называемая международная антитеррористическая "коалиция" во главе с американской стороной.

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