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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донован Митчелл: «Будете писать про нас всякое дерьмо. Это придаст нам мотивации»

– У нас были ментальные провалы. Они этим воспользовались, а такие моменты могут изменить всю серию. Проигрываешь первую игру – и ты уже догоняешь.

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