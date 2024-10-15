Белоусов: у России и Китая общие взгляды на ситуацию в мире

Министр обороны России Андрей Белоусов во время встречи с заместителем председателя Центрального военного совета Китая Чжан Юся заявил, что военные ведомства России и Китая единодушны в своих оценках мировых процессов, и у обеих стран существует общее понимание необходимых действий в данной ситуации, сообщает корреспондент The Moscow Post.