Клуб проректоров поучаствовал в организации конкурсов и фестивалей в Москве

Клуб проректоров помог провести в Москве конкурсы, фестивали и встречи для молодежи. Представители сообщества разработали планы мероприятий, приняли участие в их организации, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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