Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

Генменеджер «Каролины» о продлении Нечаса: «Общаемся почти каждый день и приближаемся к сделке»

Генменеджер «Каролины» уверен в скором подписании контракта с Мартином Нечасом.  23-летний чешский нападающий находится в статусе ограниченно свободного агента после истечения срока действия контракта новичка.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх