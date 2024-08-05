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Тренер "Крыльев" Осинькин заявил, что его команда находится не в лучшей форме

Тренер "Крыльев" Осинькин заявил, что его команда находится не в лучшей форме

Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин после матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Спартака" заявил, что исход игры против столичной команды был решен еще в первом тайме.

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